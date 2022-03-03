Москва, , 14:39 — REGNUM Фондовый рынок России переживает сейчас рекордное падение из-за оттока инвесторов и внешнего давления, однако цены на акции могут быть также занижены из-за низкого спроса, вызванного тем, что у заинтересованных российских инвесторов нет доступа к торгам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

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«Фондовый рынок РФ без преувеличений находится в самой активной стадии кризиса. Серьезные санкции со стороны Запада и негативный новостной фон приводят к распродажам российских акций и оттоку капитала, — сказала она. — Всю неделю мы наблюдаем обвал российских акций в Лондоне, а также США, при этом упали европейские и американские фондовые индексы. Котировки российских компаний снизились на 40−100% на фоне напряженной геополитической ситуации, а также из-за санкций и решения ЦБ заморозить валютные резервы. Оказать поддержку фондовому рынку РФ может решение об ограничениях на выход зарубежных инвесторов, проект этого указа уже подготовлен».

Эксперт подчеркнула, что санкции не могли не оказать негативного влияния на экономику, однако пока до конца не ясен масштаб проблемы и ее последствия.

«Принимаются меры по поддержке рубля, сокращению импорта и экспорта. Сейчас экономика РФ будет отчасти перестраиваться, страна уже налаживает альтернативные связи. Например, из-за санкций против «Северного потока — 2» началась активная работа по продлению газопровода в Китай. Также Россия будет наращивать торгово-экономические связи с другими странами Азии», — отметила Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ призвали поддерживать наиболее пострадавшие сектора российской экономики.

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