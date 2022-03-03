Нью-Йорк, США, , 14:39 — REGNUM Авторы анимационного сериала «Шоу Чашека!» (The Cuphead Show!) на основе популярной видеоигры, премьера которого состоялась в феврале 2022 года на сайте Netflix, назвали сроки выхода второго сезона. Об этом 3 марта сообщает портал Comicbook.

Цитата из трейлер анимационного сериала «Шоу Чашека!» Скриншот с YouTube

Ранее Netflix объявил, что шоу получит продолжение, сейчас компания сообщила, что его поклонники увидят новые серии уже летом 2022 года. Редакция Comicbook отметила, что подробностей о втором сезоне «Шоу Чашека!» пока нет, но поскольку премьера не за горами, то они могут появиться в ближайшие месяцы или даже недели.

Напомним, видеоигру Cuphead студия MDHR выпустила 29 сентября 2017 года. Особенностью проекта является то, что Cuphead выполнена в стилистике мультфильмов 30-х годов XX века. Созданием сериала «Шоу Чашека!» занимаются аниматор Дэйв Уоссон, а также геимдизайнеры Чад и Джаред Мольденхауэры.

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