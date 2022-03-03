Нью-Йорк, США, 3 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Авторы анимационного сериала «Шоу Чашека!» (The Cuphead Show!) на основе популярной видеоигры, премьера которого состоялась в феврале 2022 года на сайте Netflix, назвали сроки выхода второго сезона. Об этом 3 марта сообщает портал Comicbook.

Скриншот с YouTube Цитата из трейлер анимационного сериала «Шоу Чашека!»

Ранее Netflix объявил, что шоу получит продолжение, сейчас компания сообщила, что его поклонники увидят новые серии уже летом 2022 года. Редакция Comicbook отметила, что подробностей о втором сезоне «Шоу Чашека!» пока нет, но поскольку премьера не за горами, то они могут появиться в ближайшие месяцы или даже недели.

Напомним, видеоигру Cuphead студия MDHR выпустила 29 сентября 2017 года. Особенностью проекта является то, что Cuphead выполнена в стилистике мультфильмов 30-х годов XX века. Созданием сериала «Шоу Чашека!» занимаются аниматор Дэйв Уоссон, а также геимдизайнеры Чад и Джаред Мольденхауэры.