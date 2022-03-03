Москва, 3 марта, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Кризис вокруг Украины обязательно будет решён, решение будет найдено. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 3 марта в интервью российским и иностранным журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Конечно, решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны», — заявил Лавров.

Он отметил, что условия урегулирования кризиса обсуждаются на переговорах с украинской стороной. Это происходило под Гомелем, это должно произойти сегодня в ходе следующего раунда переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также подчеркнул, что никаких договорённостей под диктатом Россия заключать не будет.

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