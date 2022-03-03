Нур-Султан, , 14:38 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил новому генеральному прокурору республики Берику Асылову «на корню устранить такие средневековые явления, как пытки и жестокое обращение». Об этом 3 марта сообщает пресс-служба главы государства.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

Сообщается, что Токаев поручил найти другие методы для обеспечения стабильности в стране и преодоления социальных конфликтов. По словам президента, новые меры должны соответствовать эпохе и быть приняты обществом.

Токаев назначил Асылова генпрокурором 3 марта. Ранее он был первым заместителем генерального прокурора. Предшественника президент назначил своим помощником, а также секретарём Совбеза.

Асылов после назначения пообещал журналистам обнародовать списки погибших во время январских беспорядков. Сроки он не назвал.

Напомним, всего в Казахстане заведено 203 уголовных дела, в которых расследуются возможные случаи пыток и превышения служебных полномочий силовиков в отношении тех, кого подозревали в участии погромов. По преступлениям, совершённым в ходе беспорядков возбуждено 3502 уголовных дела, по которым задержаны 737 человек.

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