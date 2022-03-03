Махачкала, 3 марта, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Дагестане возбудили дело о мошенничестве и служебном подлоге против бывшего заведующего консультативной поликлиникой Дахадаевской центральной районной больницы. Его уличили в подделке документов, в результате чего были похищены из бюджета 1,8 млн рублей.

(сс) sajinka2 Коррупция

Как установлено следствием, в 2016—2017 годах экс-руководитель медицинской организации провернул аферу со средствами, полагающимся в качестве выплат врачам за проведение диспансеризации населения.

«Учинив в платежной ведомости вместо врачей подписи, похитил предназначенные для выплаты за диспансеризацию населения 33 врачам ГБУ РД «Дахадаевская ЦРБ» денежные средства на общую сумму 1,8 млн рублей», — говорится в сообщении СКР по региону.

В настоящее время следствие продолжается, также принимаются меры в возврату в бюджет похищенных денежных средств.