Сыктывкар, 3 марта, 2022, 14:35 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми коронавирус выявили у 1159 человек, 161 из них был госпитализирован, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, 2 марта в республике от ковида скончались 11 человек, общее число жертв инфекции выросло до 2916.

Как сообщало ИА REGNUM, поликлиники Коми готовятся к возобновлению работы.