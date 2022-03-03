Симферополь, 3 марта, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Крым отправил в Херсонскую область партию гуманитарного груза. Об этом сообщили 3 марта сообщили в Минобороны России.

Mil.ru Гуманитарная помощь

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«20 тонн гуманитарного груза доставлено в город Геническ Херсонской области от Республики Крым», — уточнили в ведомстве.

Жителям города были переданы самые необходимые продукты питания — мука, сахар и крупы.

«Спасибо большое за помощь, потому что, действительно, магазины разорены, питания нет, а где есть, там цены очень большие», — сказала жительница Херсонской области Наталья Басараб.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи из Белгородской в Харьковскую область. Общий объём груза превысил 30 тонн. Это крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, сладости, питьевая вода. Продукты переданы женщинам, детям, пожилым людям — жителям Волчанска и Казачьей Лопани.