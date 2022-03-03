Краснодар, , 14:35 — REGNUM Груз гуманитарной помощи для жителей Херсонской области Украины отправлен колонной автомобилей 3 марта из Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Гуманитарная помощь для жителей Украины Пресс-служба администрации Краснодарского края

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В состав груза вошли мясные консервы, рис, сахар, мука, растительное масло, сгущенное молоко и конфеты — всего 60 тонн. Помощь собирали при поддержке партии «Единая Россия» и объединенного волонтерского штаба «МыВместе».

Сопровождать и передавать гуманитарную помощь будут волонтеры, его доставят в Крым, откуда распределят в населенные пункты Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гуманитарную помощь для жителей Херсонской области передала Республика Крым. Продовольствие для жителей Украины также собрали и передали в Белгородской области.

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