Пенза, 3 марта, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Пензенской области стартовала иммунизация от COVID-19 жителей, прибывших с территорий Донецкой и Луганской народных республик. По информации облминздрава, вакцинацию за два дня прошли более 70 человек.

Pnzreg.ru Юные спортсмены из ДНР прибыли в Пензу

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В первый день привили от коронавируса беженцев, временно размещенных в гостинице «Ласточка». В четверг, 3 марта, вакцинации подлежали проживающие в санатории имени Володарского.

В Пензе медработники при встрече вынужденно покинувших жителей Донбасса отделили граждан с признаками ОРВИ и на отдельном транспорте доставили в санатории для дальнейшего обследования. Граждан Украины протестировали на коронавирус. У кого заболевание протекает в легкой форме, обеспечили лекарствами и лечат амбулаторно. Пациентов в тяжелом состоянии госпитализировали.

ИА REGNUM напоминает, 22 февраля первый состав с 737 жителями Донецкой и Луганской народных республик прибыл на станцию Пенза-1.

2 марта в Пензу поездом доставили эвакуированных из Донецкой народной республики юных спортсменов. В составе группы были 56 человек, из них пятеро взрослых и 51 ребенок в возрасте от 7 до 17 лет.

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