Магнитогорск, Челябинская область, , 14:33 — REGNUM В Челябинской области пресечена деятельность очередной нарколаборатории. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Нарколаборатория

Prokuror-kaluga.ru

В Магнитогорске при организации тайника с наркосредством полицейские поймали одного ранее не судимого местного жителя. У 34-летнего гражданина обнаружили более 300 граммов вещества. В ходе обысков было найдено ещё 575 граммов, а в посёлке Желтинский Агаповского района в строящемся доме, который принадлежит подозреваемому, выявили лабораторию.

Ранее этот гражданин вместе с неизвестным лицом изготавливал там наркотики для дальнейшего сбыта. Теперь ему грозит до 20 лет колонии.