Москва, , 14:43 — REGNUM На российские цифровые сервисы и сайты резко возросло число кибератак. Об этом 3 марта заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Хакеры Molomo.ru

«Мы наблюдаем большой всплеск провокационной киберактивности — нападений на российские информационные ресурсы и сервисы. Соответственно дестабилизация работы российской сети интернет ведется», — сказал Мариничев.

Также он обратил внимание, что иностранные государства блокируют информационные ресурсы, что только усиливает всеобщую напряженность в мире.

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