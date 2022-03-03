Москва, 3 марта, 2022, 14:43 — ИА Регнум. На российские цифровые сервисы и сайты резко возросло число кибератак. Об этом 3 марта заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Molomo.ru Хакеры

«Мы наблюдаем большой всплеск провокационной киберактивности — нападений на российские информационные ресурсы и сервисы. Соответственно дестабилизация работы российской сети интернет ведется», — сказал Мариничев.

Также он обратил внимание, что иностранные государства блокируют информационные ресурсы, что только усиливает всеобщую напряженность в мире.