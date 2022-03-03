Усолье-Сибирское, Иркутская область, 3 марта 2022, 14:33 — REGNUM В Усолье-Сибирском (Иркутская область) возбуждено уголовное дело по факту нарушения жилищных прав детей-сирот. Подробности 3 марта сообщает территориальное СУ СК РФ.

Дом для сирот построили некачественно
Дом для сирот построили некачественно
Onf.ru

Как выяснил побывавший на месте заместитель руководителя СУ СК Ринат Ямалиев, дома на Комсомольском проспекте сироты получили еще в 2015 году. Сейчас они крайне недовольны качеством жилых помещений.

Сотрудники следственного управления вместе с собственниками, представителями управляющей компании и администрации города осмотрели квартиры и иные помещения домов. Граждане обозначили проблемы, с которыми они сталкиваются ежедневно, проживая, по их мнению, в квартирах ненадлежащего качества.

По результатам приёма граждан следственным отделом по г. Усолье-Сибирское возбуждено уголовное дело по статье превышение должностных полномочий.

Следователями СК будет изучена вся документация, назначено проведение ряда экспертиз. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за предоставление детям-сиротам жилья в указанных домах.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одно уголовное дело по факту халатности в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей было возбуждено в начале января 2022 года: установлено неосвоение выделенных денежных средств в полном объеме, что привело к необеспечению жильем лиц из числа детей-сирот, недостижению целевых показателей и возврату в бюджет 279 млн рублей.

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