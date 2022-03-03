Усолье-Сибирское, Иркутская область, 3 марта, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Усолье-Сибирском (Иркутская область) возбуждено уголовное дело по факту нарушения жилищных прав детей-сирот. Подробности 3 марта сообщает территориальное СУ СК РФ.

Onf.ru Дом для сирот построили некачественно

Как выяснил побывавший на месте заместитель руководителя СУ СК Ринат Ямалиев, дома на Комсомольском проспекте сироты получили еще в 2015 году. Сейчас они крайне недовольны качеством жилых помещений.

Сотрудники следственного управления вместе с собственниками, представителями управляющей компании и администрации города осмотрели квартиры и иные помещения домов. Граждане обозначили проблемы, с которыми они сталкиваются ежедневно, проживая, по их мнению, в квартирах ненадлежащего качества.

По результатам приёма граждан следственным отделом по г. Усолье-Сибирское возбуждено уголовное дело по статье превышение должностных полномочий.

Следователями СК будет изучена вся документация, назначено проведение ряда экспертиз. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за предоставление детям-сиротам жилья в указанных домах.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одно уголовное дело по факту халатности в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей было возбуждено в начале января 2022 года: установлено неосвоение выделенных денежных средств в полном объеме, что привело к необеспечению жильем лиц из числа детей-сирот, недостижению целевых показателей и возврату в бюджет 279 млн рублей.

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