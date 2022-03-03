Рабат, 3 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Столкновения начались на границе между Марокко и испанским анклавом Мелилья. Об этом 3 марта сообщает Hespress.

Irish Defence Forces Беженцы

По данным журналистов, около 2500 человек начали штурм приграничных ограждений и вступили в столкновения с испанскими пограничниками.

По данным местных властей, силовики применили для разгона мигрантов слезоточивый газ и вынудили их отойти от приграничных ограждений.

Тем не менее, не менее 350 человек смогли пересечь границу и попасть на территорию Испании. Их судьба в настоящий момент неизвестна.