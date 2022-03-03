Пермь, 3 марта, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Перми суд вынес приговор в отношении местного жителя, который признан в незаконном сбыте героина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

ElIndignado653 Нет наркотикам

По данным ведомства, 40-летний горожанин был задержан полицией осенью 2021 года. Патруль остановили подозрительного мужчину, который находился с признаками наркотического опьянения. При личном досмотре стражи порядка у него обнаружили несколько свертков с порошкообразным веществом. Задержанный пояснил, что является закладчиком одного из интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ.

В рамках обысков по месту жительства пермяка изъято еще несколько свертков с героином. Мужчина показал правоохранителям места, где успел оборудовать тайники с наркотиком. В общей сложности полицейские изъяли около 200 граммов героина.

Суд назначил жителю Перми наказание в виде десяти лет и десяти месяцев лишения свободы. Отбывать срок фигурант будет в исправительной колонии строгого режима.