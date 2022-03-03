Сыктывкар, 3 марта, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Коми на фоне снижения заболеваемости ковидом готовятся к полному возобновлению работы поликлиник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Сейчас мы уже прошли плато по заболеванию омикроном и видим снижение заболеваемости. Именно поэтому в скором времени будем возобновлять привычную работу поликлиник», — заявил глава республиканского минздрава Игорь Дягилев в эфире телеканала «Юрган».

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми возобновили работу развлекательные центры.