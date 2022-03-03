Уфа, 3 марта, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Строительство центра детской гематологии и онкологии в Уфе намерены завершить в начале 2025 года. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

Операционная

Сообщается, что на территории Республиканской детской клинической больницы рабочие продолжают возводить центр детской гематологии и онкологии. Строительство данного объекта стартовало осенью 2021 года в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Стоимость объекта оценивается в 1,5 млрд рублей.

Отмечается, что сейчас специалисты осуществляют работы по выносу сетей и возведению фундамента.

Объект будет представлять собой здание Г-образной формы различной этажности. Оно будет пристроено к существующему зданию хирургического корпуса, площадь объекта составит 17,7 тысяч кв. метров.

В нем будет размещен дневной стационар на десять коек, блок иммунологии на десять мест, отделения гематологии и онкологии на 31 койку каждый, отделения интенсивной терапии и реанимации на семь мест, трансплантации костного мозга на шесть коек, криохранилище и операционный блок.

«Для обеспечения связи между корпусами запроектировано атриумное пространство с переходами на втором и подвальном этажах», — сообщает пресс-служба.

Здание медучреждения оснастят охранными системами, в нем будет предусмотрено помещение охраны.

Сообщается, что каждый год в Башкирии врачи выявляют порядка 130 случаев злокачественных новообразований у детей в возрасте до 17 лет. Согласно заключенному контракту срок окончания строительства — 31 января 2025 года.