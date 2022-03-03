Актау, Казахстан, 3 марта, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Работники казахстанской нефтегазовой компании «Каракудукмунай», работающей в Мангистауской области, частично приостановили работу предприятия и потребовали повысить заработную плату. Их видеообращение 3 марта опубликовал местный портал «Лада».

OpenClipart-Vectors Протест

"Если в ближайшее время наш вопрос не решится, мы вынуждены полностью остановить работу предприятия», — говорится в обращении.

Протестующие попросили президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вмешаться с ситуацию. Они заявили, что с 16 февраля требуют поднять им зарплату, но требование так и не было выполнено.

Стоит отметить, что в Мангистауской области в феврале объявили забастовку рабочие другой нефтегазовой компании — «КазМунайГаз». Они потребовали повысить им зарплату на 20%. После того, как на ситуацию публично обратил внимание Токаев, предприятие пошло на уступки.