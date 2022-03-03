Рязань, 3 марта, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Главу муниципального образования, председателя Рязанской городской думы избрали депутаты 3 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Максим Шанин Здание городской администрации Рязани

На голосование было выдвинуто две кандидатуры — Татьяна Панфилова от «Единой России» и Эвелина Волкова от КПРФ. Фракции других партий своих кандидатов не выдвигали.

Тайным голосованием Татьяну Панфилову поддержали 30 депутатов, она и стала новым руководителем муниципального образования.