Москва, , 14:28 — REGNUM Сегодня, 3 марта, на портале правительства Москвы mos.ru для пользователей отключен сервис получения QR-кодов, сообщается на сайте мэра столицы.

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

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Сервис получения QR-кодов был закрыт после того, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о прекращении действия QR-кодов на территории столицы.

В связи с улучшением эпидситуации в Москве снимаются все ограничения на посещение ресторанов, кафе, театров, музеев, концертных, развлекательных и спортивных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для москвичей старшего возраста домашний режим становится рекомендательным.

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