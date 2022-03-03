Киев, , 14:26 — REGNUM Аккаунты российских инфлюенсеров больше не отображаются в соцсети у пользователей из Украины. Об этом сообщают сами пользователи 3 марта.

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«Ограниченный профиль. Этот профиль недоступен в вашем регионе», — говорится в сообщении, которое появляется после попытки открыть страницу в соцсети ряда российских звёзд. Среди инфлюенсеров, чьи аккаунты заблокированы, оказались блогеры Некоглай, Рахим, Амиран Сардаров, Эрик Давидыч, а также исполнители Моргенштерн, Баста, Олег Газманов и Slava Marlow.

Ранее Instagram отметил пост певца Николая Баскова в поддержку спецоперации России как «ложную информацию». «Независимые эксперты по проверке фактов считают, что эта информация основана не на фактических данных», — говорится в предупреждении.

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