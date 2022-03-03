Луганск, 3 марта, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) освободила от ВСУ шесть населенных пунктов. Об этом 3 марта заявили в МИД ЛНР.

Neolexx Флаг ЛНР

«По состоянию на утро 3 марта народная милиция ЛНР освободила 50 населенных пунктов Луганской народной республики… 3 марта: Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Андреевка, Кременная, Торское (ДНР)», — заявил в ведомстве.

Военнослужащим ЛНР удалось продвинуться на пути к населенному пункту Троицкое на 75 км.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов призвал жителей Украины вместе бороться с нацистами.

Читайте также: Глава Крыма призвал граждан Украины «бороться с бандеровским отродьем»