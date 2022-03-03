Москва, , 14:26 — REGNUM Законопроект о запрете продажи коллекторам просроченных долгов граждан внесли в Госдуму депутаты СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

«Мы предлагаем полностью запретить передавать долги граждан коллекторским агентствам. Уверен, что это решит множество проблем людей, которые из-за сложного материального положения не могут вовремя расплатиться по долгам», — сказал Миронов.

Сейчас по закону «О потребительском кредите (займе)» индивидуальные условия договора потребительского кредита должны согласовываться между кредитором и заемщиком. Эти условия включают, в частности, возможность введение запрета уступки кредитором прав по договору потребительского займа третьим лицам.

«Что не запрещено, то разрешено. По этой причине подавляющее большинство договоров потребительского кредитования не содержат прямого запрета на уступку кредитором третьим лицам прав на взыскание долга. Если люди с этим не соглашаются, то кредит они не получают», — пояснил Миронов.

В дальнейшем все просроченные кредиты из МФО оказываются в руках коллекторских агентств, а они, как известно, начинают с особым пристрастием терроризировать граждан и выбивать долги, накручивая сверху высокие проценты, сказал депутат.

Читайте также: Законопроект о кредитных каникулах для граждан внесен в Госдуму