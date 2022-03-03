Мурманск, 3 марта, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Жители Мурманской области собрали более 10 тонн гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР, сообщает региональное правительство.

Пресс-служба администрации Псковской области Сбор гуманитарной помощи

«Мы внимательно следим за ситуацией, взаимодействуем с теми регионами, где уже размещены жители Донецкой и Луганской народных республик. Конечно, сегодня у этих людей особая потребность в детских вещах, в детском питании, подгузниках. Поэтому сосредоточился на этом и принёс детские вещи, — отметил губернатор Андрей Чибис. — В настоящее время в Мурманской области уже 36 пунктов сбора гуманитарной помощи, и их количество постоянно увеличивается».

Как сообщало ИА REGNUM, регионе готовы пункты временного размещения для жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые могут принять 440 человек.