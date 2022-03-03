Оренбург, 3 марта, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Глава Оренбургский области Денис Паслер создал аккаунт в соцсети «В Контакте». Об этом он сообщил в Instagram.

Vk.com Акаунт губернатора Оренбуржья Дениса Паслера

Учитывая надежность российских систем коммуникаций, с помощью нового аккаунта он сможет всегда оставаться на связи, подчеркнул губернатор.

«Будем общаться в том же формате, что и в Инстаграм — посты и сторис о самом важном для Оренбуржья. А это — реализация национальных проектов, создание комфортной для жизни среды, образование, здравоохранение, коммунальное хозяйство, новые рабочие места и социальные объекты. Все, чем живет наш регион и что волнует вас», — сказал Паслер и добавил, что и Instagram-аккаунт продолжит функционировать.

Подписчики оставляют комментарии с пожеланиями перехода главы региона на площадку телеграм-канала. Указывая, что соцсеть «В Контакте» для детей и подростков.