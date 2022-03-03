* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:22 — REGNUM Международный комитет защиты журналистов заявляет, что разведка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытается контролировать афганские СМИ, пытая и избивая афганских журналистов. По данным комитета, агенты спецслужб оказывают давление на средства массовой информации, чтобы они не публиковали критические сообщения о талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Орудие пыток Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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На основании интервью с руководителями СМИ и журналистами, задержанными талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), комитет заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал главным цензором СМИ и прибегает к жестким мерам в отношении журналистов и прессы.

В качестве примера комитет приводит арест Вариса Хасрата и Аслама Хиджаба, журналистов телеканала «Ариана», которым следователи в тюрьме Баграм предъявили обвинение в «пропаганде против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». В тюрьме «следователи талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несколько раз избили двух журналистов и окунули голову одного из них в холодную воду».

Согласно отчёту, агенты разведки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посетили офисы СМИ и подчеркнули, что ожидают положительных новостей о талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Некоторые руководители СМИ сообщили Комитету защиты журналистов, что радикалы неоднократно угрожали отозвать их лицензии.

Комитет заявляет, что конечной целью разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является уменьшение критики движения в СМИ и публикация отчётов и пропагандистских новостей.

Разведку талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возглавляет Абдул Хак Васик, бывший узник Гуантанамо. Он внесён в чёрный список Совета Безопасности ООН за связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).