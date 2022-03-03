Владимир, , 14:22 — REGNUM Во Владимирской области QR-коды и справки больше не нужны для посещения общепита, детских развлекательных центров, парикмахерских, фитнес-центров, бассейнов, ночных клубов и кинотеатров. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее постановление подписал врио губернатора Александр Авдеев.

Галерея QR-кодов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отменено ограничение для этих организаций по количеству одновременно присутствующих в них посетителей.

При этом в регионе продолжает действовать масочный режим. Во всех общественных местах, включая торговые и развлекательные объекты, должна проводиться усиленная дезинфекция.