Нью-Йорк, США, , 14:16 — REGNUM Netflix выпустит документальный фильм, в котором Памела Андерсон расскажет о своей жизни, отношениях и пути к славе. Об этом 3 марта сообщает портал GamesRadar Plus.

Памела Андерсон Toglenn

Онлайн-кинотеатр сообщил на своей twitter-странице, что картина создавалась на протяжении нескольких лет, отметив, что «икона поп-культуры расскажет правду», оглядываясь на прошедшие годы жизни и свой профессиональный путь. Администрация прикрепила к посту фотографию записки Андерсон, в которой звезда, в частности, написала фразы: «Не жертва, а выжившая» и «живая, чтобы рассказать настоящую историю».

Напомним, 2 февраля 2021 года потоковый сервис Hulu начал показывать сериал «Пэм и Томми», главные роли в котором исполнили Лили Джеймс и Себастиан Стэн. Сюжет шоу рассказывает об истории отношений Памелы Андерсон и барабанщика рок-группы Motley Crue Томми Ли.

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