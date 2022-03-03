Москва, , 14:24 — REGNUM Корпорация МСП запустила на «Сервисе 360°», созданном для обратной связи с предпринимателями и оказания им поддержки, прием обращений по вопросам ведения бизнеса в условиях санкций. Он позволит сообщить о своей проблеме в Корпорацию МСП и оперативно получить ответ на свой вопрос, а также необходимую господдержку, сообщает пресс-центр корпорации.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это касается в том числе нарушений моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса и ИП, введенного российским правительством до конца 2022 года», сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, в условиях, когда в отношении нашей страны и бизнеса введены беспрецедентные ограничительные меры, одна из задач Корпорации МСП — оказание быстрой и адресной помощи пострадавшим от санкций предпринимателям.

«Для повышения скорости обработки обращений мы увеличили штат сотрудников, отвечающих за работу «Сервиса 360°». Сегодня он — фактически горячая линия, которая позволяет бизнесу обратиться к нам по любому вопросу, связанному с работой в условиях санкций, и оперативно получить квалифицированную помощь», — пояснил Александр Исаевич, отметив, что одним из главных принципов работы «Сервиса 360°» является оперативность.

«Обратную связь от Корпорации МСП по своему обращению бизнес получает в течение 72 часов. При сложных вопросах на ответ требуется больше времени, но в любом случае предельный срок рассмотрения обращения не может превышать 15 рабочих дней», — информирует Исаевич.

Также он пояснил, что российское правительство, профильные министерства и ведомства, включая Корпорацию МСП, при участии представителей бизнеса плотно занимаются разработкой комплексного плана поддержки бизнеса. Это будет, в том числе, субсидирование и фондирование банков, которые работают с малым и средним бизнесом.

Напомним, на заседании Правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство с 10 марта введет мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. Он будет действовать до 31 декабря 2022 года, за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан.

«Поскольку санкции в отношении России введены беспрецедентные, то и меры гоподдержки нашей экономики должны быть аналогичными. Ведение всеобъемлющей информационной поддержки бизнеса в этих условиях чрезвычайно значимо — зачастую предприниматели, особенно малые и средние, даже не знают, на какие меры поддержки со стороны государства могут рассчитывать», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия-За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов.

Также он пояснил:

«Что касается введения моратория на плановые проверки МСП до конца 2022 года — это тоже значима мера, но, я считаю, что государство должно проработать и меры прямой поддержки, такие как субсидирование процентной ставки по кредитам (а проценты по ним после поднятия ЦБ ключевой ставки вырастут очень сильно), а также расширение отраслей экономики, подпадающих под действие «зарплатной» программы «ФОТ 3.0», предусматривающей возможность получения МСП ссуд на выплату зарплат и погашение арендных и коммунальных платежей».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» для предпринимателей работают льготные лизинговые программы, предоставляются гранты на производство инновационной продукции. Предпринимателям также доступны альтернативные способы получения привлечения капитала в бизнес, например, на специальных платформах, где много микроинвесторов, которые финансируют в одно предприятие или бизнес-идею.

Даже сложное экономическое положение и санкции на остановили эту работу.