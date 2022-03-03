Бразилиа, 3 марта, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Бразильские аналитики прогнозируют в стране скачок инфляции, вызванным влиянием украинского конфликта на цены на сырье. Об этом сообщает новостное агентство Correio Brasil.

Government.ru Пшеница

В стране уже наблюдается рост цен на продукты питания и топливо, хотя ранее аналитики прогнозировали снижение потребительских цен и инфляции за счёт недавнего падения курса доллара из-за сильного притока иностранного капитала в Бразилию.

Индекс потребительских цен IPCA к концу года превысит 6,5%. Цены на пшеницу, сою и кукурузу также выросли, следом ожидается повышение цен на зависящем от пшеницы мясном рынке.

Скачок цен на бразильском рынке обусловлен зависимостью мирового рынка от поставок из России и Украины, совместно обеспечивающих рынок 28% всей пшеницы. Перебои в поставках привели к росту мировых цен на на эти ресурсы.