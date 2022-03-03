Джакарта, , 14:15 — REGNUM Покинули Украину и вернулись в Индонезию 83 индонезийских гражданина, сообщает CNN Indonesia.

Самолет (сс) Falcon® Photography

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Самолет с гражданами Индонезии приземлился в провинции Бантен около 17:14 по западно-индонезийскому времени.

Первые граждане Индонезии покинули Украину в феврале 2022 года.

Напомним, с 24 февраля 2022 года продолжается специальная военная операция России по защите Донбасса от украинской агрессии. Президент Российской Федерациизаявил о нелигитимности антироссийских санкций и агрессивных высказываниях со стороны высших должностных лиц Запада. Вместо содействия в разрешении ситуации страны ЕС и США «подливают масла в огонь», вооружая Украину.