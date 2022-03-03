Каир, 3 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Египте приняли экстренные меры из-за участившихся случаев заражения малярией. Об этом 3 марта сообщает министерство здравоохранения страны.

Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library Малярийный комар

Так, представители ведомства сообщили о создании специальных инструкций местным управлениям по вопросам здравоохранения после фиксирования случаев малярии среди граждан, возвращающихся из африканских стран.

По последним данным, многие граждане по возвращению домой были госпитализированы в эпидемиологические больницы.

Глава сектора профилактической медицины министерства Амр Кандиль заявил о том, что в стране необходимо принять меры эпидемического надзора за малярией, включая карантинные меры в отношении граждан, прибывающих из-за границы.