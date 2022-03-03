Москва, , 14:13 — REGNUM Властям РФ на время переходного периода необходимо поддерживать наиболее пострадавшие сектора российской экономики и отдельно взятые системообразующие компании через бюджетную систему. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Фондовые рынки Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Важно быстро переформатировать логистические цепочки с учетом новой реальности, обеспечить предложение запасов сырья и комплектующих, — сказал он. — На время переходного периода необходимо поддерживать наиболее пострадавшие сектора российской экономики и отдельно взятые системообразующие компании через бюджетную систему. Первостепенной задачей является стабилизация ситуации в банковской системе. Участникам рынка следует вернуть уверенность в российской финансовой системе. Для этого нужно открыть торги на бирже и пережить самый страшный день в истории российского фондового рынка».

Но перед открытием, как полагает Дорофеев, следует провести соответствующие процедуры по стресс-тестированию финансовой системы, понять масштабы предстоящих потерь, продумать механизмы расчетов и вопросы, связанные с возможными банкротствами физических и юридических лиц.

«Отдельно отметим, что меры, предпринимаемые Банком России и Московской биржей, являются очень своевременными, правильными и профессиональными. Это оставляет надежду на то, что Россия сможет преодолеть этот кризис», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев рассказал о том, какие потери ждут российскую экономику из-за санкций.

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