Нарьян-Мар, , 14:13 — REGNUM В администрации Ненецкого автономного округа начал работу антисанкционный оперативный штаб. Об этом в соцсетях сообщил губернатор округа Юрий Бездудный.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Страны запада пытаются санкциями «поставить нас на колени». Но им это не удастся! Мы выстоим! Наша главная цель — сохранить стабильность в экономике и социальной сфере!», — написал губернатор.

В состав штаба вошли профильные заместители, руководители департаментов, представители контролирующих ведомств.

По итогам первого заседания штаба решено усилить борьбу с безработицей и разработать пакет мер по поддержке бизнеса.

«Компании с иностранным участием продолжают работу в нашем округе! «Газпром» и «Лукойл» подтверждают реализацию проекта по освоению Лаявожского и Ванейвисского месторождений», — уточнил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее антикризисный оперативный штаб был создан в Вологодской области.