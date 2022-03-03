Оренбург, , 14:10 — REGNUM В Оренбургской области на 3 марта в ковидных центрах находится 991 пациент. За последние сутки в больницы поступили 143 человека с признаками коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Состояние 308 оренбуржцев оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 60 человек, еще 581 — получает кислородную поддержку. За сутки из стационаров выписан 1981 оренбуржец. По причине COVID-19 скончались девять человек.

За последние сутки в регионе проведено 6327 ПЦР-исследований на коронавирус. Выявлено 1098 заражений. С начала пандемии зарегистрировано 191 907 носителей коронавируса.