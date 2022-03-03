Москва, , 14:10 — REGNUM Идея «заморозки» выплаты основного долга по ипотеке и погашения лишь процентной его части своевременная и верная, считает член московского штаба ОНФ, зампред «Партии роста» Сергей Демин. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 3 марта.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Я полностью поддерживаю идею. Для многих граждан сегодня это будет актуально. Подчеркну, для многих, но не для всех. Решение о предоставлении данной льготы должно быть ориентировано, прежде всего, на текущую платежеспособность заемщиков. Отменять основной ипотечный платеж для всех и каждого все же не стоит», — отметил предприниматель.

Он обратил внимание, что с российского рынка уходят некоторые западные компании, которые прежде выплачивали высокую заработную плату: «Персонал таких российских представительств, разумеется, на какое-то время выходит на рынок труда, совокупный доход их семей сокращается. Вот в такой ситуации «заморозка» основной части кредита будет очень кстати».

»Тут не стоит забывать, что ипотека — это все же долг и в интересах заемщика его скорейшее погашение. Отсрочка для всех и каждого может просто «растянуть» общий срок займа, а, как мы видим, российская экономика пока не отличается стабильностью, поэтому такие длинные кредиты для платежеспособных россиян ни к чему», — добавил Демин.