Москва, 3 марта, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Западные страны пытаются использовать Украину как способ давления на Россию, чтобы не позволить ей проводить самостоятельную политику. Об этом 3 марта в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Запад создаёт России проблемы из желания «не обеспечить свою безопасность», потому что «о безопасности Запада вообще речи не идёт».

«А из желания использовать Украину как предлог и инструмент для того, чтобы не позволить России проводить самостоятельную политику», — пояснил глава МИД РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) заявил, что Запад не готов мириться с существованием России в любой форме. По его словам, западные страны воспринимают существование России «как абсолютно неприемлемую угрозу своему существованию. В его понимании, Россия должна быть уничтожена, как в США XIX века должны быть уничтожены индейцы. Просто потому, что их существование неприемлемо».

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