Красноярск, 3 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В рамках Красноярского экономического форума (КЭФ-2022) 3 марта выступил основатель благотворительного фонда «Вольное дело» Олег Дерипаска. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, Дерипаска отметил, что экономические интересы России лежат в Азии.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Дерипаска

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Выступая на пленарном заседании, он подчеркнул, что государству необходимо «остановить экономический шок», направив значительные средства на сохранение ипотеки, кредитов аграрному сектору, малому и среднему бизнесу, поддержку населения. Также важно обратить внимание на развитие коммунальной среды и дорожной сети.

«Я уверен, что интересы России лежат в Азии. Важнейший этап для выхода на азиатский рынок — развитие инфраструктуры Восточной Сибири», — сказал Дерипаска.

Он также добавил, что «нужно поменять систему управления и передать часть функций в Сибирь, создав здесь новые банки и финансовые институты».

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 2−4 марта проходит Красноярский экономический форум.