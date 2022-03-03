Вичуга, Ивановская область, 3 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Ткацкая фабрика имени Ногина в Вичуге Ивановской области приостановила работу, об этом сообщило IvanovoNews.

Airfresh.ru Ткацкое производство

В вынужденный отпуск с сохранением только двух третьих частей зарплаты отправлены 350 человек. Как уточняется, руководство предприятия рассчитывает возобновить работу производства в апреле.

ООО «Тексорт» (фабрика имени Ногина) специализируется на выпуске хлопчатобумажных тканей. Издание уточняет, что Вичугская фабрика имени Шагова пока работает в обычном режиме.