Вильнюс, , 14:07 — REGNUM Всем российским банкам следует запретить доступ к международной системе SWIFT из-за проведения Москвой спецоперации на Украине. Об этом министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила 3 марта на пресс-конференции в Вильнюсе.

Лиз Трасс. Министр иностранных дел Великобритании Elizabethtruss.com

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Она призвала к дальнейшему сокращению зависимости от российских углеродов, включая нефть, газ и уголь, а также отметила, что введены санкции против Белоруссии. Эти вопросы, заверила Трасс, будут подняты 4 марта на встрече Группы семи и на совете МИД ЕС, в котором будут также участвовать США, Канада и Украина.

«Мы должны пойти дальше. Мы должны убедиться, что ни один российский банк не будет иметь доступ к SWIFT», — подчеркнула Трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Евросоюз принял решение об отключении семи российскиъ банков от системы SWIFT. Это ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.

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