Москва, 9 февраля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла на купянском направлении 185 военных и орудие М119 американского производства, сообщил 9 февраля на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские военные отразили в течение суток пять атак штурмовых групп украинской армии в районах сёл Синьковка в Харьковской области и Терны в ДНР, сообщил он.

«Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, два пикапа и орудие М119 производства США», — рассказал Конашенков.

Он добавил, что на донецком направлении за сутки ВСУ потеряли 300 военных убитыми и ранеными. Российские военные нанесли удары по двум пунктам управления беспилотниками, по станции радиоэлектронной борьбы и двум складам.

На краснолиманском направлении Вооружённые силы России улучшили положение по переднему краю. Они отразили две атаки ВСУ в районах сёла Червоная Диброва в ЛНР и Григоровка в ДНР. Украинская армия потеряла на этом направлении за сутки 290 военных.