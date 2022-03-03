Москва, 3 марта, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Россия не подчинится диктату Западу. Об этом сегодня, 3 марта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию противостояния Москвы и стран коллективного Запада.

Дарья Антонова, ИА REGNUM МИД РФ, 10.02.2022

Он уточнил, что Россия не будет заключать договоренности под диктатом.

«Но при этом Россия не намерена и не будет дальше сидеть под лавкой», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, диалог России с НАТО и Западом все равно когда-то начнется, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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