* запрещённая в России организация

Москва, , 14:06 — REGNUM На созданном Комитетом защиты национальных интересов России сайте «Предатели» обновился список в разделе «Враги».

Украинские националисты Ivan Bandura

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Отметим, что в данном разделе публикуются информация о военных преступниках, махинаторах и убийц.

Так, в обновленный список попали основатель и 1-й командир полка ультраправого и неонацистского подразделения в составе воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий. Он критикует Минские соглашения как невыгодные для Украины и поддерживает военный путь возвращения Донбасса и Крыма. Также Билецкий принимал участие в боях под Мариуполем, Широкино, Марьинкой, Иловайском.

В список также вошли:

Бывший третий командир полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Максим Жорин. Принимал участие в боях под Мариуполем, Широкино, Марьинкой, Иловайском;

Второй командир полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), старший лейтенант Национальной гвардии Украины Игорь Михайленко. Принимал участие в боях под Мариуполем, Широкино, Марьинкой, Иловайском. Был командиром полка до августа 2016 года;

Четвертый командир полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денис Прокопенко.