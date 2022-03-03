Кишинёв, , 14:03 — REGNUM С начала спецоперации России на Украине в рамках защиты Донбасса в Молдавию прибыло более 112 тыс. украинских граждан. Об этом, как сообщает вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в телеграм-канале, заявила молдавский президент Майя Санду после встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Беженцы Alalam.ir

«Управление растущим потоком беженцев требует значительных усилий по координации и ресурсов. В настоящий момент Республика Молдова находится на пределе своих возможностей и нуждается в непосредственной поддержке международного сообщества», — сказала Санду.

Глава республики заявила, что для помощи беженцам задействованы пограничники, таможенники, карабинеры, социальные работники, врачи, спасатели, представители центральных и местных органов власти и дипломаты. Она также заявила, события на Украине коснулись всех в регионе и призвала к скорейшему прекращению боевых действий.

Напомним ранее правительство Литвы приняло решение выделить Молдавии €750 тыс. на содержание беженцев с Украины.