Багдад, 3 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В парламенте Ирака сообщили о том, что депутаты проголосуют за повторное выдвижение кандидатов на пост президента страны. Такое решение, как сообщает Shafaq, было принято после того, как президента страны и ряд должностных лиц не удалось избрать на предыдущих парламентских сессиях из-за фактического игнорирования заседаний рядом партий.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

Ранее в верховном суде Ирака заявили о том, что повторное выдвижение кандидатов на пост президента страны является неконституционным, а его избрание не будет иметь законодательной силы.

Напомним, в Ираке начался внутренний политический кризис из-за неспособности местных политических партий сформировать правительство страны.