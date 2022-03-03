Брянск, 3 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Ограничительные меры, введённые в связи с эпидситуацией по COVID-19, частично снимаются в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители в масках

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С учётом снижения заболеваемости COVID-19 власти смягчают ковид-ограничения. В силе остаётся запрет на проведение на территории региона публичных мероприятий с общим количеством участников более 100 человек. На спортивных соревнованиях допускается присутствие зрителей не более 70% от общей вместимости места проведения мероприятия и не более 500 человек.

Работа предприятий общественного питания допускается при условии одновременной загрузки не более чем на 70% посадочных мест, а на банкетах — не более 70 человек. По-прежнему запрещено курить кальяны в барах, кафе, закусочных и подобных местах.

Жителям Брянской области ещё необходимо носить средства индивидуальной защиты дыхания в общественных местах, за исключением нахождения на открытом воздухе.