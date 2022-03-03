Ташкент, , 14:00 — REGNUM В Глобальной контртеррористической стратегии ООН ключевое место занимает продвижение идей и принципов толерантности, взаимного уважения, межрелигиозного и межкультурного диалога с участием всех слоёв общества. Об этом говорится в обращении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева к участникам Международной конференции высокого уровня «Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН», которая проходит в Ташкенте 3−4 марта.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент указал, что в 2018 году по инициативе Узбекистана Генассамблея ООН приняла специальную резолюцию «Просвещение и религиозная толерантность», «в которой подчёркивается важность ликвидации безграмотности и невежества, утверждения толерантности, взаимоуважения и взаимопонимания во имя укрепления безопасности и мира на планете».

»Предлагаем в следующем году под эгидой ООН провести конференцию высокого уровня «Просвещение и религиозная толерантность», по итогам которой определить перспективные направления практического взаимодействия в продвижении идей, заложенных в Специальной резолюции ООН», — сказал президент.