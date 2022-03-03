Самара, , 14:04 — REGNUM Женщину заподозрили в покушении на кражу автомобильных деталей с предприятия в Тольятти. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Автомобили

Сообщается, что полицейские г. Тольятти получили информацию о том, что с территории предприятия осуществляется незаконный вынос запасных частей для автотранспортных средств.

Отмечается, что в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на КПП завода была задержана сотрудница акционерного общества 1987 года рождения.

«Полицейские, в присутствии понятых и представителей службы безопасности предприятия, обнаружили и изъяли у женщины семь металлических контроллеров. Ущерб предприятию мог составить более 50 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на кражу. В материалах дела указано, что подозреваемая 33-летняя женщина ранее судима не была, он работает на предприятии слесарем.

«Похищенные автодетали она планировала продать, а вырученные средства потратить на собственные нужды», — сообщает пресс-служба.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде невыезда и надлежащего поведения. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре двух женщин заподозрили в хищении денег у пенсионеров.